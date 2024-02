Pokémon Presents di oggi: durata dell'evento forse svelata, più breve del previsto?

Dai "metadati" emersi da YouTube è possibile dedurre la durata dell'evento Pokémon Presents annunciato per oggi, 27 febbraio 2024, che potrebbe essere più breve del previsto ma contenere comunque diverse informazioni, considerando il ritmo che spesso viene tenuto in questi casi.

In base a quanto riferito da Gematsu, "il link in anteprima per la trasmissione del Pokémon Direct è attivo, e i metadata rivelano che la durata è di 12 minuti e 52 secondi". Questo ci dice che il video di presentazione potrebbe durare poco meno di 13 minuti, dunque una quantità non enorme ma comunque sufficiente per contenere almeno un paio di annunci anche di grosso calibro.

Considerando che spesso il ritmo dei Nintendo Direct è molto elevato, anche in meno di 13 minuti possono trovare spazio numerose novità, anche se eventi "monografici" come questo di solito hanno tempistiche più rilassate, dunque è difficile fare previsioni.