Assassin's Creed Hexe, Nebula, due Remake e altri dettagli sulla serie svelati da un rumor

Da Tom Henderson e Insider Gaming arrivano alcuni dettagli sul futuro della serie Assassin's Creed, anche per quanto riguarda l'ancora misterioso prossimo capitolo successivo a Codename Red, ovvero Assassin's Creed Hexe, che viene confermato come il capitolo più oscuro in assoluto, con un periodo d'uscita previsto all'interno del piano di lancio che comprende anche due remake, a quanto sembra. Oltre a riportare diversi dettagli di Assassin's Creed Infinity, il giornalista ha riferito anche ulteriori informazioni sul programma previsto per quanto riguarda le prossime uscite nella serie Ubisoft, destinata a rimanere al centro dell'attenzione per i prossimi anni del publisher francese. Abbiamo visto come Infinity sia destinato a funzionare da hub di accesso ai vari capitoli, ma anche come base in stile live service per fornire nuovi contenuti, eventi e iniziative per tutti i capitoli della serie anche in futuro, con uscita prevista nel corso del 2024 insieme ad Assassin's Creed Codename Red.

Assassin's Creed Hexe: il capitolo più oscuro di sempre Di Hexe finora si è visto solo il logo Il gioco successivo, sempre legato alla piattaforma Infinity, sarà dunque Assassin's Creed Codename Hexe, di cui abbiamo visto finora solo un vago teaser trailer che, tuttavia, ha introdotto già atmosfere e ambientazioni alquanto lontane dalla maggior parte dei capitoli principali. Si tratterà del "capitolo più oscuro di sempre" per la serie, come viene identificato anche dagli stessi sviluppatori Ubisoft, andando a trattare temi come la stregoneria e la caccia alle streghe in Europa. Sarà anche uno dei pochi capitoli ad avere un singolo protagonista femminile, che al momento è identificata come "Elsa", ma il nome potrebbe cambiare.