Final Fantasy 7 Rebirth, dove eravamo rimasti alla fine del Remake?

La nuova trilogia di Square Enix, che racconta da capo la storia di Final Fantasy VII, comincia nel mezzo dell'azione, calandoci nei panni del biondo protagonista che, armato di una gigantesca spada, combatte senza troppa convinzione per uno scopo in cui neppure crede davvero. Sono passati quattro anni e ora che mancano pochi giorni all'uscita del prossimo capitolo potrebbe farvi comodo un riassunto di Final Fantasy 7 Remake : questo significa che le prossime righe saranno per forza di cose strapiene di spoiler sul titolo originale, quindi continuate a leggere solo se l'avete giocato o volete cominciare direttamente da Final Fantasy VII Rebirth.

Un ragazzo incontra una ragazza

Cloud Strife è il protagonista di Final Fantasy VII Remake e Rebirth

Cloud, Barret e gli altri membri dell'Avalance - Jessie Rasberry, Biggs e Wedge - s'intrufolano nel reattore e piazzano una bomba, riuscendo a scappare per il rotto della cuffia. Non sanno che il Presidente Shinra spia ogni loro mossa e che ha fatto esplodere il reattore di proposito quando l'ordigno di Jessie non è scoppiato per conto suo. L'esplosione rade al suolo una buona parte del Settore 1, mentre Cloud e gli altri si separano per radunarsi in un secondo momento nel quartier generale dell'Avalance.

Cloud comincia ad avere delle allucinazioni molto realistiche di Sephiroth, un SOLDIER di Prima Classe che era convinto di aver ucciso in passato. In questo frangente, Cloud s'imbatte in Aerith Gainsborough, una fioraia che sembra essere sotto attacco da parte di entità invisibili che solo lei riesce a vedere, almeno finché Aerith non lo prende per mano. La fanciulla riesce a scappare e Cloud è costretto a combattere i soldati della Shinra prima di prendere al volo un treno per raggiungere gli altri.

Tifa Lockhart è un'amica d'infanzia di Cloud e la proprietaria del Seventh Heaven

Il quartier generale dell'Avalanche è il Seventh Heaven del Settore 7, un bar che appartiene a Tifa Lockhart, l'amica d'infanzia di Cloud che lo ha effettivamente assoldato per la missione di Barret, nonostante la diffidenza di quest'ultimo. Per questo motivo, Tifa consiglia Cloud di svolgere qualche lavoretto come mercenario per i sobborghi del Settore 7, dove il nostro protagonista prende una camera in affitto. Una notte, Cloud sente dei lamenti nella camera accanto: lì scopre un uomo che indossa un mantello nero e che si rivela essere Sephiroth in un'altra allucinazione.

La Shinra, intanto, scambia Johnny, un comune cittadino del Settore 7, per un membro dell'Avalanche. Preoccupata che possa fare la spia, Tifa convince Cloud a salvarlo, ma quando Cloud suggerisce di assassinarlo per sicurezza, Tifa si oppone e Johnny se la dà a gambe, giurando di non fare più ritorno nel Settore 7.

Cloud contro Roche, un personaggio creato appositamente per Final Fantasy VII Remake

In seguito, Jessie - ancora convinta di essere stata lei a causare un'esplosione più violenta del dovuto - recluta Cloud per un'altra missione: aiutarla a procurarsi un componente custodito in un deposito della Shinra. Cloud e Jessie riescono nell'impresa con l'aiuto di Biggs e Wedge, sconfiggendo anche Roche, un SOLDIER di Terza Classe con l'ossessione per le moto. Cloud scopre anche cosa ha spinto Jessie a unirsi all'Avalanche: suo padre Rowan è entrato in coma dopo un incidente in una fabbrica della Shinra che gli ha causato un cosiddetto avvelenamento da mako.

In questa occasione, Cloud ricorda la promessa fatta a Tifa sette anni prima nel loro paese natale di Nibelheim: all'età di tredici anni, Cloud aveva giurato che sarebbe diventato un SOLDIER per proteggerla.

Cloud incontra di nuovo Aerith nella sua chiesa

Una mattina, le entità invisibili attaccano il Settore 7 e feriscono Jessie. Questa circostanza costringe Barret a reclutare Cloud per sostituirla nella prossima missione di sabotaggio. Raggiunto il reattore e piazzata la nuova bomba, Cloud e gli altri scoprono di essere stati incastrati: la Shinra non solo li ha spiati anche questa volta, ma ha pure trasmesso su tutte le reti la loro impresa per convincere la popolazione che l'Avalanche è un vero e proprio nemico pubblico. Durante la fuga, Barret e Tifa riescono a mettersi in salvo, ma Cloud precipita nel Settore 5.

Cloud si risveglia su un letto di fiori nella chiesa di Aerith, la fioraia che aveva incontrato in precedenza e che gli chiede aiuto poiché i Turks, gli agenti segreti della Shinra, le stanno alle costole. Cloud accetta e, dopo essersi scontrato prima con Reno e poi col suo socio Rude, passa del tempo insieme a Aerith, imparando a conoscere meglio lei e il quartiere in cui abita insieme alla sua madre adottiva, Elmyra.

Cloud si traveste da donna per salvare Tifa: le cose che si fanno per amore...

Elmyra è apertamente ostile a Cloud perché, a suo dire, avrebbe barattato una vita normale per diventare un SOLDIER potenziato geneticamente. Cloud decide perciò di sgattaiolare via col favore delle tenebre; Aerith, però, lo coglie in castagna e insiste per accompagnarlo al Settore 7. Sulla strada i due si imbattono in un parco del Settore 6, dove Aerith racconta a Cloud del suo primo amore, un SOLDIER di Prima Classe: quando la ragazza lo nomina, Cloud non riesce a sentire il suo nome e avverte un forte mal di testa.

In quel momento, Cloud e Aerith intravedono Tifa mentre viene condotta alla villa di Don Corneo, un pericoloso malvivente del settore che sta cercando moglie. Decidono perciò di intrufolarsi per salvarla: Aerith riesce a farsi raccomandare da Madame M dopo aver vinto nell'arena cittadina, mentre Cloud convince il fascinoso Anyan Kunyan a travestirlo da donna. Nella villa di Don Corneo, però, i loro camuffamenti non servono a niente: il malfattore li stordisce col gas e li intrappola nelle sue segrete, dove si ricongiungono a Tifa. Insieme a lei riescono a estorcere alcune importanti informazioni: Don Corneo rivela che la Shinra intende distruggere il Settore 7 e sacrificare le vite dei civili innocenti per schiacciare la cellula terroristica di Barret.