Rainbow Six Siege avrà un seguito o cambierà motore? Ubisoft risponde definitivamente

"L'idea di passare a un motore che può essere pronto all'uso semplicemente non risponde alle esigenze di un gioco competitivo ed esigente come Siege. Non voglio fare nomi, ma si vedono giochi che hanno avuto dei sequel e che hanno fallito completamente perché hanno dovuto rifare ogni singola cosa che avevano fatto nel primo gioco".

Secondo Karpazis, tuttavia, l'Avil Engine - il set di strumenti su cui è costruito Siege - è il migliore della categoria per uno sparatutto PvP e il team di sviluppo non ha attualmente intenzione di spostare il gioco su un motore diverso. Ha poi fatto riferimento a giochi (di cui si è rifiutato di fare esplicitamente il nome) che hanno tentato di cambiare motore, solo che le cose non hanno funzionato come previsto.

Durante una recente intervista di gruppo al recente evento Siege Invitational 2024 in Brasile, Karpazis ha parlato dell'argomento. L'aspetto che ha toccato per primo è stato il motore dello sparatutto multigiocatore, che è stato oggetto di critiche da parte di molti giocatori che lo hanno ritenuto troppo vecchio.

Rainbow Six Siege ha oramai molti anni sulle spalle e alcuni giocatori potrebbero aspettarsi l'arrivo di un seguito o un aggiornamento massiccio che cambi il motore di gioco utilizzato dal team di Ubisoft. Secondo il creative director Alexander Karpazis, non vi è l'intenzione di fare nulla di tutto ciò.

Quanto a lungo può proseguire Rainbow Siege Siege?

Per Karpazis, lo sparatutto multigiocatore può continuare all'infinito.

"Sappiamo davvero che questo è un gioco che può durare per sempre con le persone, il talento e gli strumenti che abbiamo oggi", ha dichiarato.

Dobbiamo anche ricordare che nel 2021, l'allora direttore creativo Leroy Athanassof aveva affermato che un sequel del gioco non era necessario e che gli aggiornamenti incrementali e le modifiche apportate alla struttura esistente sarebbero stati un approccio migliore per un gioco come Siege. In precedenza, nel 2019, Alexandre Remy - che all'epoca era brand director di Rainbow Six - aveva dichiarato che non c'erano piani per lavorare a un sequel.

In breve, anche dopo anni la cosa non pare essere cambiata. Sappiamo inoltre che Rainbow Six Siege continua a fare bene a livello di ricavi.