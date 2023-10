Ubisoft segnala una crescita dei ricavi: bene The Crew Motorfest e Rainbow Six Siege

I motivi della crescita dei ricavi di Ubisoft

Ubisoft riesce a ottenere buoni risultati con i suoi vecchi giochi

La crescita dei ricavi di Ubisoft è stata attribuita in parte alla pubblicazione a settembre del simulatore di corse The Crew Motorfest e alle prevendite per il lancio a inizio ottobre di Assassin's Creed Mirage. L'azienda ha anche fatto notare le ottime performance del secondo trimestre di giochi già disponibili. Rainbow Six Siege, ad esempio, ha registrato una crescita delle prenotazioni nette di circa il 50% nel corso del semestre.

Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha dichiarato: "Ubisoft ha realizzato un secondo trimestre eccellente, ben al di sopra delle nostre aspettative. L'attività è stata trainata soprattutto dalla performance del nostro back-catalog, grazie in particolare alla notevole crescita di Rainbow Six Siege, in un ambiente complessivamente competitivo per i giochi sparatutto in prima persona".

Inoltre, Ubisoft ha descritto il suo piano di riduzione dei costi come in linea con le previsioni; il suo organico globale è di 19.410 persone alla fine di settembre 2023 in seguito a vari licenziamenti. L'anno scorso i dipendenti a livello mondiale erano 20.729. L'azienda ha aggiunto che la fidelizzazione dei dipendenti è migliorata negli ultimi dodici mesi, ovvero ci sono meno sviluppatori che lasciano la compagnia (per propria scelta, si intende).