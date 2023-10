Steam Deck: un sondaggio svela la console più emulata

A rispondere sono stati in più di 3.000, naturalmente tutti con esperienze emulatorie fatte sull'hardware portatile. In più di 1.200 hanno votato PS2, anche se c'è stata parecchia competizione con Nintendo 64, Nintendo Switch, Game Cube e Game Boy Advance, ciascuna selezionata più di 1.000 volte (era un sondaggio a scelta multipla).

Una libreria ricchissima

Certi giochi sono ormai recuperabili solo tramite emulazione o nel mercato dell'usato

Il risultato del sondaggio non dovrebbe stupire chiunque conosca la ricchissima libreria di titoli di PS2, che conta classici immortali e da cui sono nate o si sono sviluppate serie che vivono e lottano in mezzo a noi ancora oggi. Considerate poi che all'epoca le esclusive erano molto più frequenti rispetto alle generazioni attuali, con la console di Sony che ne aveva a bizzeffe, essendo la leader assoluta di mercato.

Naturalmente sappiamo che l'emulazione ha i suoi lati oscuri e che molti la vedono come una forma di pirateria, ma attualmente è anche l'unico modo per giocare a molti giochi del passato, senza doversi rivolgere al costosissimo mercato dell'usato (che comunque non frutta nulla agli sviluppatori). Per questo è così diffusa, soprattutto tra quelli che vogliono recuperare i classici.