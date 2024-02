WWE 2K24: annunciati tutti i wrestler dei DLC del Season Pass e quando saranno disponibili

2K Sports ha svelato gli oltre 20 wrestler che si uniranno a WWE 2K24 tramite i DLC in uscita dopo il lancio del gioco e inclusi all'interno del Season Pass.

In totale parliamo di 25 lottatori suddivisi in cinque DLC tematici che andranno ad espandere il già ampio roster del gioco, che include più di 200 wrestler giocabili. Ad esempio, il primo, in uscita il 15 maggio, è dedicato alle star dell'ECW e include, tra gli altri anche CM Punk. I pacchetti, inoltre, includono anche degli extra per La mia Fazione, come carte superstars, e funzionalità aggiuntive, come dei co-presentatori giocabili. Vediamo l'elenco completo di tutti i DLC di WWE 2K24 e le loro date di uscita.

DLC 1: ECW Punk Pack - 15 maggio

M Punk

Bubba Ray Dudley

D-Von Dudley

Sandman

Terry Funk

Contenuti La mia FAZIONE:

ECW Paul Heyman Carta manager

Carte superstar

DLC 2: Post Malone & Friends Pack - 26 giugno

Post Malone

Sensational Sherri

Mosh

Thrasher

Honky Tonk Man

Jimmy Hart Manager

Contenuti La mia FAZIONE:

Carte superstar

DLC 3: Pat McAfee Pack - 24 luglio

Pat McAfee

Copresentatore 1

Copresentatore 2

Contenuti La mia FAZIONE:

Carte superstar

DLC 4: Global Superstars Pack - 20 settembre

Jade Cargill

Nia Jax

Michelle McCool

Carlito

Kairi Sane

Lyra Valkyria

Dragon Lee

Contenuti La mia FAZIONE:

Carte superstar

DLC 5: WCW Pack - 13 novembre

Diamond Dallas Page

Iron Sheik

Mr. Perfect

Great Muta

Lex Luger

Contenuti La mia FAZIONE: