Final Fantasy 7 Rebirth: i migliori consigli prima di iniziare l'avventura

Final Fantasy 7 Rebirth sta per fare il suo esordio in via ufficiale e, per la prima volta a distanza di vent'anni, si tratta di un immenso gioco di ruolo alla giapponese, un vasto mondo costellato di un numero di meccaniche e interazioni talmente elevato da scavalcare agilmente la totalità di quelle introdotte nell'ultima coppia di episodi. L'esperienza è stata riempita di attività secondarie, mentre dalle parti del sistema di combattimento e di quello di sviluppo si sono toccate vette di profondità che mancavano dalla saga da tempo immemore. Per questa ragione abbiamo deciso di stendere una lista di consigli e cose da sapere prima di iniziare l'avventura, oltre a consigliarvi di leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, che possono risultare estremamente utili tanto per i nuovi giocatori quanto per tutti coloro che sono reduci dal Remake, ovvero tutto ciò che avremmo voluto che ci dicessero prima di iniziare il nostro viaggio.

Esplorazione e attività secondarie Le regioni hanno tantissimo da offrire: dategli una chance Final Fantasy 7 Rebirth adotta una struttura a metà strada fra open map e open world che mette i giocatori di fronte a sei vaste regioni da esplorare, ciascuna piena zeppa di attività uniche e interazioni dedicate. La prima in cui ci si imbatte sono le Grasslands appena fuori Midgar, una sorta di tutorial piuttosto asciutto pensato per acclimatare i giocatori alla struttura. Ci sono tuttavia un paio di cose di cui vale la pena tenere conto, e la prima è che quasi tutte le attività del mondo aperto generano a loro volta ulteriori catene di attività: attivando le torri di Chadley, per esempio, sulla mappa inizieranno a essere tracciati i segnali dei Vestigi, ovvero misteriosi artefatti protagonisti di grosse catene di missioni secondarie uniche. Allo stesso modo, punti d'interesse che potrebbero sembrare trascurabili come le Sorgenti di Flusso Vitale, qualora scansionati, potrebbero alzare il sipario su zone di Caccia segrete o addirittura Zone di Scavo dalle quali recuperare progetti per realizzare oggetti unici. Ciò significa che i giocatori che si dedicano al completamento anche delle più banali spedizioni nel mondo aperto vengono ricompensati attraverso contenuti più profondi e potenzialmente remunerativi: non fermatevi all'apparenza e date un'occasione anche ai punti d'interesse più semplici. In linea generale, è cosa buona e giusta cominciare sempre procurandosi un Chocobo, cavalcatura essenziale per accedere a ogni singola area presente in ciascuna regione. A quel punto, il nostro consiglio è quello di puntare le torri di Chadley, per poi dedicarsi a una rapida operazione di pulizia dei punti d'interesse che porterà all'emersione delle attività più intriganti.

Il sistema di combattimento e l'opzione "Classica" L''opzione Classica del sistema di combattimento è utilissima: provatela e non tornerete indietro Il nostro consiglio per quanto riguarda il sistema di combattimento, a prescindere dal tipo di videogiocatori che siete, è di impostare sempre e comunque l'opzione Classica: sulla carta, questa variante impone ai vostri personaggi di muoversi automaticamente per schivare gli attacchi e caricare le barre ATB, lasciandovi esclusivamente il compito di lanciare le abilità attive e le magie complesse. Quel che il tutorial non spiega, è che il Combattimento Classico si attiva solamente dopo un paio di secondi che non fornite alcun input al pad: ciò significa che è tranquillamente possibile adottare un approccio a base di pura azione per poi, solo nel momento del bisogno, mollare il Dual Sense per cedere il controllo nelle mani dell'intelligenza artificiale. Questa opzione non va assolutamente sottovalutata: in caso il vostro party si trovasse in fin di vita, tale modalità vi consentirà sempre di sfruttare oggetti o magie curative per rimettervi in sesto. Nel corso degli ultimi giorni, alcuni giocatori si sono lamentati dell'eccessiva passività dei membri del party che non sono attivamente controllati dal giocatore: per ovviare a questa situazione è sufficiente equipaggiarli con delle Materia complete o di supporto (Blu o Viola) che gli impongano di utilizzare determinate abilità. Una materia "Autosoccorso", per esempio, impone all'alleato di utilizzare Energia (o una magia curativa equivalente) qualora un compagno si trovasse in fin di vita, spingendolo di riflesso a caricare la barra ATB e comportarsi come se si trovasse in una piccola variante del Gambit, se vogliamo in modo simile al Paperino di Kingdom Hearts.

Strategia in battaglia Il sistema di combattimento è decisamente più profondo rispetto al predecessore A differenza di quanto accadeva in Final Fantasy XVI e in maniera molto più marcata rispetto all'episodio Remake, Final Fantasy 7 Rebirth scommette fortissimo sulla strategia in battaglia. Molto spesso, specialmente quando ci si confronta con i dossier proposti da Chadley e le relative cacce, il mancato utilizzo di una Materia Analitica con cui scansionare i nemici di turno potrebbe tradursi in morte certa. Ogni singolo avversario fra i tantissimi introdotti da Square Enix - in media si tratta di minimo 15 mostri unici per ogni regione - è infatti dotato di caratteristiche uniche che rendono più difficile - e in certi casi impossibile - mandarli in stato di Tensione se non si conosce il metodo adatto. Se da una parte i mostri più semplici entrano spesso in Tensione ricevendo danno dell'elemento a cui sono più deboli, ce ne sono tantissimi altri che si avvicineranno allo Stremo solamente rispettando precise condizioni, per esempio subendo alterazioni di status, oppure mandando a vuoto determinati colpi. Durante i primi battiti dell'avventura, nella regione di Kalm Town, vi sembrerà di poter superare qualsiasi ostacolo solamente menando fendenti, ma non appena raggiungerete zone più avanzate dovrete necessariamente piegare il vostro stile di gioco a tattiche ben precise: alcune belve vanno in Tensione solamente se attaccate mentre preparano una tecnica specifica, altre ancora subendo un determinato quantitativo di danni in una finestra molto ristretta. Non bisogna poi dimenticare che ogni membro del party è ricamato attorno a caratteristiche diverse: Tifa, per esempio, può utilizzare la sua Arte Segreta per aumentare il moltiplicatore di danno sui nemici Stremati, di fatto incrementando enormemente il potenziale offensivo del gruppo. Allo stesso modo, Red XIII può mandare molto velocemente i nemici in Stremo, Barrett non teme gli avversari volanti, Yuffie può infliggere valanghe di danni elementali anche con i semplici attacchi in corpo a corpo: ciascun personaggio vale la pena di essere testato, quindi vi suggeriamo di provare più soluzioni possibile.

Il sistema di creazione Non se n'è parlato spesso, ma il mondo è pieno di materiali relativi all'ottimo sistema di creazione Una grossa novità di questo episodio si nasconde fra le pieghe del sistema di crafting, decisamente più profondo e articolato rispetto a quelli degli altri capitoli moderni: per certi versi ricorda infatti molto da vicino la variante incontrata nella serie Kingdom Hearts. Ciò significa che non è semplicemente una risorsa utilissima per accumulare Pozioni, Elisir, Panacee e altri oggetti curativi, ma soprattutto l'unico metodo possibile per mettere le mani su diversi Accessori e altrettante Protezioni, che si possono a loro volta potenziare per incrementare enormemente le capacità in battaglia dei membri del party. Il sistema di crafting è sotteso a un meccanismo di sviluppo autosufficiente che sblocca nuovi livelli e conseguentemente nuove ricette, sulla base del numero totale di oggetti unici che si sono realizzati: per raggiungere il grado massimo è dunque necessario assemblare almeno una volta ogni singola ricetta che appare all'interno della lista. Ma non è tutto: il mondo di gioco - nello specifico le Zone di Scavo che si individuano tramite le Sorgenti di Flusso Vitale - è disseminato di ulteriori Chip di Creazione che consentono di ampliare ulteriormente la selezione di oggetti da creare, accogliendo persino strumenti unici che sono indispensabili per completare determinate missioni secondarie. In caso abbiate problemi a individuare un determinato materiale, potete scorrere verso il basso tramite il touchpad del Dual Sense per accedere a un utilissimo sistema di tracciamento che tiene conto della presenza e soprattutto dell'abbondanza di un determinato materiale nelle sei regioni principali del mondo.

Accessori e Protezioni Il sistema che regola armi e abilità è stato asciugato e al tempo stesso reso più incisivo La prima cosa da sapere riguardo il sistema di equipaggiamenti di Final Fantasy 7 Rebirth è che nel corso del viaggio ci si trova spesso costretti a utilizzare determinate configurazioni del party, magari perché la squadra decide di dividersi al fine di completare al meglio una determinata missione, rendendo indispensabile l'atto di far progredire anche i personaggi che si tengono come riserve. Ciascuno dei protagonisti può equipaggiare una Protezione, dotata di statistiche difensive, di perk offensivi e di castoni per le Materia, e un singolo Accessorio, ovvero un oggetto speciale che molto spesso diventa il perno centrale di una particolare build. Esistono due modi per ottenere Protezioni e Accessori: il primo è ovviamente il già menzionato sistema di crafting, mentre il secondo sono i minigiochi e le attività secondarie. Nella maggior parte dei casi, ottenere un punteggio da "Professionista" in un particolare minigioco ricompensa il giocatore con accessori di straordinaria potenza, e ciò rimane valido dai primi battiti dell'avventura fino al contenuto successivo al finale. Per quanto riguarda le Protezioni, è essenziale è tenere sempre d'occhio la pagina "Potenziamento" del sistema di Crafting: anche se queste creazioni ricompensano il giocatore con una piccolissima quantità di punti esperienza, possono incrementare notevolmente l'efficacia degli oggetti, arrivando a garantire pesantissimi aumenti percentuali dei danni inflitti in battaglia.

Materia e personalizzazione Ogni giocatore è completamente libero di strutturare le tecniche del party come preferisce Nel pieno rispetto della tradizione, al di là delle tecniche esclusive che incidono sul gameplay d'azione di ciascun personaggio, ai giocatori è lasciata totale libertà nella gestione dello sviluppo del proprio party. Ciò significa che tutta la responsabilità dell'efficacia in battaglia risiede unicamente nelle vostre mani: è fondamentale procurarsi costantemente nuove Materia, far salire di livello quelle già possedute, ma soprattutto sfruttare al massimo le connessioni fra i Castoni presenti nelle Armi e nelle Protezioni per fornire effetti extra alle Materia in uso. Per semplicità d'informazione vi ricordiamo quanto segue: le Materia verdi sono magiche, pertanto garantiscono nuove magie; quelle gialle sono di comando, dunque forniscono nuove abilità uniche; quelle blu, di supporto, sono le più importanti: possono fornire effetti aggiuntivi alla Materia connessa tramite il rispettivo Castone oppure semplici effetti di supporto; quelle viola, le cosiddette "complete", forniscono pesanti capacità passive o incrementi statistici; infine ci sono quelle rosse, dedicate alle celebri Summon. Le Materia in sé fanno sempre il proprio dovere, ma è la vostra capacità di accoppiamento a fare la differenza: connettendo per esempio una Materia Energetica (Energia) con una Materia Estensiva (Ad Area) l'effetto diventa quello di scatenare una potente cura sull'intero gruppo di alleati in campo. Non c'è limite alle build che è possibile realizzare: studiate bene le caratteristiche individuali del gruppo, i castoni presenti nell'equipaggiamento, le abilità elementali a vostra disposizione e le capacità passive per costruire un team inarrestabile.

Armi e abilità Ogni occasione è buona per cambiare arma e apprendere nuove abilità In Final Fantasy 7 Rebirth il sistema di potenziamento delle armi è stato completamente rielaborato rispetto al predecessore: ciascuna arma, oltre a essere dotata di caratteristiche, abilità e soprattutto configurazioni uniche di Castoni per Materia, mette sul piatto un particolare sistema di maestria che sostituisce la simil-Sferografia del capitolo precedente. Guadagnando in battaglia speciali punti esperienza garantiti dall'utilizzo dell'abilità specifica di quella particolare arma, è possibile arrivare a padroneggiarla, rendendola disponibile in qualsiasi configurazione. Allo stesso modo, ogni arma è accompagnata da un ulteriore sistema di personalizzazione che consente di selezionare un massimo di tre abilità passive fra quelle già padroneggiate per rendere ancor più profonda la build che avete ricamato sul vostro personaggio. Il consiglio, di conseguenza, è di cambiare costantemente l'arma in uso non appena v'impadronite della rispettiva abilità, in modo tale da ampliare enormemente il numero di opzioni a vostra disposizione. Tenete tuttavia a mente che ci sarà sempre un sacrificio da fare: una spada particolarmente potente in quanto a grezzo numero di danni inflitti potrebbe avere meno Castoni per Materia a disposizione, così come un'altra dotata di un'abilità unica devastante potrebbe sacrificare la potenza fisica per premiare invece quella magica. Se da una parte il sistema potrebbe apparire confusionario, dall'altra riesce a donare la giusta importanza a ciascun equipaggiamento ottenuto, rendendolo rilevante anche nelle fasi finali dell'avventura.

Regina Cremisi Regina Cremisi è un contenuto opzionale cui è stata dedicata una cura fuori dall'ordinario Una volta raggiunta Kalm Town metterete le mani sul vostro primo mazzo di Regina Cremisi, ovvero il nuovo gioco di carte realizzato appositamente per Final Fantasy 7 Rebirth. Questo particolare minigioco è destinato ad accompagnare Cloud durante l'interezza dell'avventura, aprendo a lunghe catene di missioni secondarie, a una grossa trama collaterale e soprattutto a un'incalcolabile serie di sfide che sapranno mettere alla prova anche i giocatori più preparati. In linea generale, ciascuna delle regioni mette sul piatto un determinato numero di scontri che, oltre a garantire ognuno una carta unica come ricompensa in modo simile a quanto accadeva nel vecchio Triple Triad, una volta completati portano all'emersione del "boss" dell'area, la cui sconfitta è indispensabile per salire di rango e proseguire nella trama principale di Regina Cremisi. Si tratta di un'attività da non sottovalutare assolutamente, perché potrebbe precludere l'accesso a dozzine di interazioni uniche e anche tantissime attività opzionali che richiedono spesso e volentieri di vincere una o più partite. Il nostro consiglio è quello di prendere rapidamente familiarità con il gioco, realizzando un semplicissimo "Mazzo Potenziamento" basato sulla carta Chocomoguri e riempito di tutte le carte in cui vi imbattete che abbiano effetti di potenziamento sulle caselle adiacenti. Per tutto il resto, a breve arriverà la nostra guida completa a Regina Cremisi.

Relazioni con i compagni e sinergia Ogni singola scelta, anche in battaglia, potrebbe influenzare le relazioni con i compagni Un aspetto fondamentale di Final Fantasy 7 Rebirth che ha rischiato di passare in sordina risiede nel sistema che regola le relazioni con i vostri compagni di viaggio. Esistono tantissime occasioni per influenzare tali rapporti, e la conseguenza principale risiede senza dubbio nel celebre appuntamento al Gold Saucer, una delle sezioni meglio riuscite dell'esperienza. La cosa più importante da sapere è che queste relazioni non sono influenzate esclusivamente dalle risposte che scegliete nel corso dei dialoghi: il legame che vi unisce agli altri membri del party è infatti soggetto a nette fluttuazioni anche sulla base del vostro comportamento in combattimento e durante le missioni secondarie. L'utilizzo di abilità sinergiche, la sconfitta congiunta di determinati avversari, e addirittura l'ottenimento di Abilità Sinergia uniche, sono sufficienti per incidere sul rapporto. Allo stesso modo, la maggior parte delle attività collaterali sono dedicate principalmente a un vostro compagno: ciò significa che, completando più di una missione secondaria con protagonista Barrett, la vostra relazione potrebbe schizzare improvvisamente alle stelle. Il nostro consiglio è dunque quello di non cadere assolutamente nel tranello di fornire sempre la risposta "migliore" durante i dialoghi: siate carini con il vostro interesse 'amoroso' ma comportatevi invece in maniera più fredda con i personaggi che ritenete semplici amici. Anche quando vi trovate in battaglia, cercate di non scagliare le mosse sinergiche alla cieca, pesando sempre ciò che state per fare.

Caccia e dossier di Chadley Le sfide offerte da Chadley offrono ricompense straordinarie: occhio a non dargli il giusto peso Anche se le zone di combattimento segnalate sulla mappa sembrano presentarsi come piccole attività piacevoli ed estemporanee, non bisogna assolutamente sottovalutare le conseguenze che portano sull'intero impianto di sviluppo. Anzitutto, qualsiasi combattimento registrato correttamente fornisce un certo numero di dati che assolvono due scopi fondamentali: in primo luogo consentono a Chadley di sviluppare nuove battaglie per il simulatore, che al momento del completamento forniscono in dono delle Materia specifiche; in seconda istanza, sono l'unica valuta accettata per fare acquisti tramite il negozio regionale di Chadley, che in ciascuna delle sei aree principali fornisce un numero estremamente limitato di Materia esclusive. Ciò, di fatto, rende questo genere di attività uno dei pochi metodi per mettere le mani sulle Materia più incisive, anticipando notevolmente l'istante del primo ottenimento per mezzo dei negozi comuni. A margine, ciascuna delle regioni ospita delle zone di caccia speciali - praticamente dei boss unici e opzionali - che ricompensano il giocatore con strumenti di creazione dedicati, indispensabili per realizzare determinati Accessori, determinate Protezioni o addirittura per completare missioni secondarie. Infine, ciascuna di queste battaglie è estremamente utile per interiorizzare il comportamento della maggior parte dei nemici presenti nell'opera: gli obiettivi secondari richiedono quasi sempre di mandare gli avversari in stato di Tensione, di fatto costringendo il giocatore a combattere nel modo corretto.