Palworld: come ottenere il Quarzo Puro per i Circuiti Perfetti

Se parliamo di risorse di Palworld essenziali ma scomode da farmare, il Quarzo Puro è un esempio perfetto. Ecco come ottenerlo in grandi quantità per produrre i Circuiti Elettrici.

Una volta arrivati nelle fasi più avanzate di Palworld, il gioco vi spingerà ad accumulare risorse sempre più rare o reperibili solo in aree insidiose popolate da Pal di alto livello o con condizioni climatiche non favorevoli. Tra queste rientra anche il Quarzo Puro, un minerale che sarà indispensabile per costruire alcune degli equipaggiamenti più avanzati del titolo di Pocketpair. Il Quarzo Puro serve fondamentalmente per creare i Circuiti Elettrici, che sono alla base di praticamente tutte le strutture più avanzate del gioco basate sull'elettricità, come la Fornace Elettrica, la Fabbrica per la produzione in Serie di Armi di livello II, nonché per realizzare alcuni strumenti per sbloccare le abilità dei Pal. Per ogni Circuito Elettrico servono 2 unità di Polimero (che a sua volta si produce con l'Olio di Pal di Alta Qualità, ecco come ottenerlo velocemente) e ben 4 pezzi di Quarzo Puro. Insomma, saranno necessarie centinaia e centinaia di unità di questo minerale per riuscire a fabbricare tutto e di certo il metodo migliore per ottenerlo non è quello di armarsi di piccone. Infatti, se avete seguito i nostri consigli per farmare velocemente il Minerale Ferroso e il Carbone, dovreste ormai sapere che in questi casi basta costruire una base satellite specializzata nell'estrazione di risorse per risolvere il problema in maniera semplice e, soprattutto, automatica.

Dove trovare il Quarzo Puro e i punti migliori dove creare una base per l'estrazione I depositi minerari di Quarzo Puro si trovano esclusivamente nell'isola più a nord della mappa e in particolare le concentrazioni maggiori sono situate nella vasta landa di neve e ghiaccio nella parte superiore della stessa. Prima ancora di partire alla ricerca vi suggeriamo dunque di usare equipaggiamento per combattere il freddo e di munirvi possibile di un Pal volante, in modo da spostarsi agilmente tra le montagne. Alle coordinate qui sotto troverete alcuni punti ideali per costruire la vostra base per l'estrazione del Quarzo Puro, anche solo semplicemente per ottenerlo tramite il piccone. In realtà ne esistono anche di più, ma questi due sono tra i più facili da raggiungere e in posizioni tutto sommato sicure. -215, 251 : in questa zona troverete 8 nodi di Quarzo Puro sopra una formazione rocciosa. L'area non è del tutto piana e c'è qualche albero di troppo che potrebbe distrarre alcuni Pal con l'abilità Falegnameria, ma ha il vantaggio di essere irraggiungibile dai nemici e dai Pal selvatici una volta che ci avrete costruito la vostra base.

: in questa zona troverete 8 nodi di Quarzo Puro sopra una formazione rocciosa. L'area non è del tutto piana e c'è qualche albero di troppo che potrebbe distrarre alcuni Pal con l'abilità Falegnameria, ma ha il vantaggio di essere irraggiungibile dai nemici e dai Pal selvatici una volta che ci avrete costruito la vostra base. -254, 396: qui troverete situati 8 nodi Quarzo Puro e 2 di Minerale Ferroso (che alla fine fanno sempre comodo), l'area è abbastanza pianeggiante, non avrete problemi a costruire, non è popolata da Pal selvatici aggressivi e non ci sono potenziali distrazioni (come alberi da tagliare) per i vostri Pal da estrazione e trasporto.