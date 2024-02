Palworld: come ottenere Carbone per i Lingotti di Metallo Raffinato e Fibra di Carbonio

Man mano che avanzerete in Palworld i nemici diventeranno sempre più ostici e dunque sarà necessario potenziare il proprio personaggio con equipaggiamento più potente e la propria base con strutture ancora più all'avanguardia. In questa ottica il Carbone diventa ben presto una risorsa essenziale, dato che è indispensabile per forgiare i Lingotti di Metallo Raffinato e per realizzare la Fibra di Carbonio, entrambe indispensabili per strumenti, armi, equipaggiamento per Pal e strutture.

E qui arrivano le brutte notizie. Il Carbone infatti è una risorsa che si trova solo in aree specifiche del mondo di gioco e non esiste, almeno per il momento, una struttura per la base per ottenerlo in maniera automatica. All'apparenza, l'unico modo per ottenerlo sarebbe quello di armarsi di piccone e olio di gomito ed estrarlo manualmente dai nodi minerari nella mappa. Un procedimento noioso e anche poco pratico: bastano poche decine di unità per raggiungere il carico massimo del vostro personaggio.

Fortunatamente con un po' di ingegno e alcune accortezze è possibile ottenere questa risorsa in grandi volumi in maniera completamente passiva, creando una sorta di base satellite per l'estrazione del Carbone e lasciando tutta la fatica ai vostri Pal. Ecco come.