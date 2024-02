Helldivers 2: il team lavora a 'cose eccitanti', gli ingegneri di Sony hanno aiutato

Helldivers 2 è un successo ma non è perfetto. Sony e Arrowhead Game Studios hanno lavorato per risolvere i numerosi problemi tecnici e di server che il gioco ha dovuto affrontare dopo la pubblicazione, ma sembra che le cose su questo fronte stiano iniziando ad essere sotto controllo. Inoltre, sono in arrivo "molte cose eccitanti".

Su Twitter, il CEO di Arrowhead Game Studios Johan Pilestedt ha rivelato che questo è stato il primo fine settimana dal lancio di Helldivers 2 in cui i server hanno "gestito tutti i giocatori senza problemi". Pilestedt ha dichiarato che il prossimo passo di Arrowhead sarà quello di tornare a lavorare sui piani post-lancio del gioco, ora che la situazione dei server sembra essersi stabilizzata.

"Ora abbiamo il tempo di concentrarci sui miglioramenti del titolo e di riprendere il nostro piano originale", ha scritto. "Molte cose eccitanti in arrivo!".

In un tweet separato, Pilestedt ha aggiunto che il lavoro relativo ai server è "solo ottimizzazioni a questo punto", grazie al "grande supporto dei migliori ingegneri backend di Sony". Il team di Arrowhead, invece, sta "lavorando a cose davvero interessanti".