Dead Cells: Return to Castlevania: annuciato il nuovo DLC crossover

In occasione dei The Game Awards 2022 è stato annunciato Dead Cells: Return to Castlevania, un nuovo DLC che fonde i due franchise insieme. Il video mostrato non ha presentato del gameplay, ma solo i personaggi che saranno coinvolti.

Aspettiamoci maggiori dettagli e l'uscita di Dead Cells Return to Castlevania per il 2023.



Dalla pagina Steam del DLC apprendiamo che aggiungerà al gioco due nuovi biomi, tre boss, una nuova linea narrativa, dei nuovi nemici, quattordici nuove armi, venti nuovi vestiti più una ricca selezione di brani presi dai Castlevania.

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.