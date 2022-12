Riot Games su Xbox Game Pass: annunciata la data d’uscita dei contenuti

Come molti ricorderanno, durante l'Xbox Bethesda Showcase di questo giugno, Microsoft e Riot Games hanno annunciato un'importante partnership, che prevede l'arrivo di League of Legends, versione PC e Wild Rift, VALORANT, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra su Xbox Game Pass. Essendo tutti i titoli Riot Games free to play, il beneficio che i giocatori otterranno è tutto in termini di contenuti, vedendo i roster di ogni gioco completi e disponibili. Durante l'annuncio estivo mancava un unico, determinante dettaglio: quando tutto questo sarebbe diventato disponibile. A sorpresa, Microsoft e Riot Games hanno annunciato l'inizio di questo sodalizio, davvero molto vicino. Il 12 dicembre 2022 tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedere ai titoli più importanti di Riot Games e sbloccare tutti i contenuti. Nello specifico, a partire da lunedì 12 dicembre sarà disponibile:

VALORANT

Accesso a tutti gli Agenti già rilasciati

Accesso a tutti i nuovi Agenti non appena disponibili

Incremento del 20% di dei punti esperienza forniti da Pass Battaglia, Pass Evento e i progressi dei Contratti Agente attivi

League of Legends:

Accesso a tutti gli oltre 160 Campioni

Accesso a ogni nuovo Campione non appena viene rilasciato

20% di incremento di XP

Legends of Runeterra:

Tutte le carte del Foundations Set

Teamfight Tactics:

1 Stratega Mini Leggenda 1 Stella (grado Raro)

4 skin Arena disponibili fino ad aprile 2023 e 1 skin dell'Arena a rotazione mensile in seguito

Per quanto riguarda League of Legends: Wild Rift, i giocatori dovranno attendere ancora qualche settimana, con gli aggiornamenti previsti per gennaio 2023. In particolare:

Accesso agli oltre 80 Campioni

Accesso a tutti i nuovi campioni non appena vengono rilasciati

Incremento del 20% di XP

Inoltre, come ulteriore vantaggio, i giocatori che collegheranno i loro account prima del 1° gennaio 2023 riceveranno ancora più premi per i titoli Riot Games:

VALORANT - compagno Pocket Sage

- compagno Pocket Sage League of Legends - Forziere e chiave Capolavoro

- Forziere e chiave Capolavoro Teamfight Tactics - Uovo raro di Mini leggenda

- Uovo raro di Mini leggenda Wild Rift - Forziere per emoticon casuali

- Forziere per emoticon casuali Legends of Runeterra - Forziere prismatico

Per prepararsi all'arrivo di questi contenuti è sufficiente assicurarsi di aver installato e aggiornato l'App Xbox su PC. A partire dal 12 dicembre ci saranno semplici istruzioni su come collegare il proprio account Riot con quello Xbox Game Pass.