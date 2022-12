WayFinder annunciato con un primo trailer ai The Game Awards 2022

Airship Syndicate e Digital Extremes hanno annunciato WayFinder con un primo trailer ai The Game Awards 2022, un nuovo action RPG in stile hack and slash che sembra puntare particolarmente sull'azione multiplayer cooperativa.

Il gioco è stato annunciato per PC, PS4 e PS5, con data d'uscita ancora non fissata ma prevista per il 2023. Il gioco è ideato da Joe "Mad" Madureira, creative director anche di Battle Chasers, con cui questo nuovo titolo sembra condividere un po' lo stile generale.

Digital Extremes, compagnia di Warframe, si dedicherà al publishing di WayFinder, che al momento è indirizzato a PC e console PlayStation.

Ambientato nel mondo di Evenor, che mischia elementi fantasy classici con alcune particolari digressioni tecnologiche, vede i giocatori interpretare i Wayfinders, combattenti impegnati ad affrontare la minaccia del Gloom.

Quest'ultima è una sorta di piaga che si sta espandendo nel mondo in questione e che i giocatori sono chiamati a respingere. Ogni personaggio ha caratteristiche proprie ed evoluzioni specifiche che possono essere impostate dal giocatore a seconda di varie scelte da intraprendere.

WayFinder è fortemente improntato sull'azione multiplayer cooperativa, dunque diventa fondamentale comporre un team equilibrato composto da personaggi che possano offrire stili di combattimento e abilità complementari e ben assemblate.

Per testarne il funzionamento, è previsto un playtest per il 2023, seguito poi da un early access su PC e PlayStation previsto per la primavera del prossimo anno, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.