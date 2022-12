Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun di Bellatrix Aiden è folgorante

Il cast di Genshin Impact sin dal lancio ha continuato ad espandersi di update in update con nuovi personaggio giocabili. Chiaramente nel tempo alcuni sono diventati più apprezzati di altri dai fan dell'action RPG free-to-play di Hoyoverse e tra questi c'è anche Raiden Shogun, protagonista del cosplay di Bellatrix Aiden.

Raiden Shogun è l'Archon dell'elemento Electro che veglia sulla nazione di Inazuma, conosciuta anche come God of Eternity, in quanto il suo piano divino è quello di avvolgere il paese in una sorta di eternità immutabile. Si tratta di una figura importante nell'arco narrativo dell'arcipelago di Inazuma nonché uno dei personaggi più gettonati dai giocatori dell'Action RPG free-to-play.

Difficile muovere qualche critica al cosplay realizzato da Bellatrix Aiden, dato che è praticamente perfetto. C'è tutto: da costume e parrucca agli accessori, tutti gli elementi caratteristici di Raiden Shogun sono stati rappresentati in maniera fedele. A dare una marcia in più a questo lavoro sono anche l'azzeccata la scenografia a tema giapponese e una composizione dello scatto globalmente ottima.

Che ne pensate del cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact realizzato da Bellatrix Aiden?