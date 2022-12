Mario Strikers: Battle League, annunciato il Pacchetto 3 con Bowser Jr. e Strutzi, ecco i dettagli

Nintendo ha presentato il Pacchetto 3 di Mario Strikers: Battle League Football con un trailer. Si tratta dell'ultimo aggiornamento gratuito del gioco e sarà disponibile a partire da mercoledì 14 dicembre 2022 per tutti i possessori del gioco.

La portata principale dell'update è rappresentata senza dubbio dai nuovi personaggi giocabili: Bowser Jr. e Strutzi. Il principe dei Koopa è un personaggio equilibrato, con la statistica più alta rappresentata dai passaggi. Invece Strutzi adotta uno stile offensivo ed è molto abile in Tiro e Tecnica.

Oltre ai due personaggi, il Pacchetto 3 di Mario Strikers: Battle League Football introduce l'equipaggiamento Set Crostaceo, che migliora Tecnica e Velocità, e il nuovo stadio Paesaggio Urbano.

Come al solito ci aspettiamo che il Pacchetto 3 sarà accompagnato da una patch correttiva mirata per modificare o risolvere dei problemi minori, i cui dettagli verranno svelati alla pubblicazione, prevista come detto in precedenza per mercoledì 14 dicembre 2022.

Vi ricordiamo che in precedenza il Pacchetto 1 e 2 hanno introdotto Pauline, Diddy Kong, Daisy e Tipo Timido come personaggi giocabili e che dalla scorso mese è disponbile una demo gratuita di Mario Strikers: Battle League Football.