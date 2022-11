Mario Strikers: Battle League, disponibile da ora la demo gratuita nell'eShop di Switch

A distanza di alcuni mesi dal debutto nei negozi, oggi Nintendo ha pubblicato una demo gratuita di Mario Striker: Battle League Football nell'eShop di Switch, da ora disponbile per il download.

Questa versione di prova permette di giocare con una selezione di personaggi, stadi e modalità, permettendo quindi di saggiare con mano le caratteristiche del titolo sportivo arcade di Nintendo Switch che mescola calcetto, abilità speciali e botte da orbi.

Ci sono tuttavia delle limitazioni sul numero di partite che potete disputare nella demo di Mario Strikers: Battle League Football. I giocatori infatti possono affrontare fino a un massimo di sette volte le partite rapide e una sola volta la Cannon Cup, l'unica competizione inclusa tra le Cup Battles. In ogni caso, i "tentativi" a disposizione dovrebbero essere sufficienti per potersi fare un'idea del gioco.

E se così non fosse vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Mario Strikers: Battle League Football, in cui Alessandro Bacchetta afferma:

"Super Mario Strikers: Battle League Football ci ha fatto divertire per ore e ore, nel suo mix tra futsal e picchiaduro a scorrimento. Ha degli ottimi controlli, delle meccaniche non semplicissime ma stratificate e complesse, che si integrano bene tra loro e, portate al massimo livello, generano un'esperienza intensa, adrenalinica e molto varia. Così come molto varie, a differenza del numero di personaggi ("solo" dieci, per ora), sono le statistiche e le capacità dei calciatori. Abbiamo fortemente apprezzato anche la vivacità della palla, e il realismo dei suoi movimenti, capaci di generare situazioni imprevedibili: una vera rarità per giochi di questo genere. Il numero limitato di modalità e contenuti, insieme a qualche meccanica incerta (il passaggio filtrante in particolare), impediscono al gioco di raggiungere l'eccellenza. Rimane, insieme a Mario Tennis Aces, il miglior sportivo di Mario dell'era in alta definizione. Un prepotente ritorno al metallo!"