Mario Strikers: Battle League Football, update 1.2.0 disponibile, aggiunge Pauline e Diddy Kong

Nintendo e gli sviluppatori di Next Level Games hanno pubblicato l'aggiornamento 1.2.0 di Mario Strikers: Battle League Football. L'update gratuito introduce i contenuti del Pacchetto 2, che incldue Pauline e Diddy Kong.

Oltre ai due nuovi nuovi personaggio giocabili, l'update 1.2.0 include lo stadio "Planetoide" e il set "Barile". Tra le novità troviamo anche la classifica Striker nel menu principale, con un punteggio abilità determinato dalle prestazioni del giocatore nei match online.

Per quanto riguarda la modalità Club Striker, ora i giocatori possono personalizzare l'aspetto dei tifosi e usare le monete per attivare fuochi d'artificio e coriandoli ogni volta che segnano un gol o vincono una partita. Non mancano poi modifiche al bilanciamento e risolti problemi non meglio specificati che minavano l'esperienza di gioco.

Di seguito le note ufficiali in italiano dell'aggiornamento 1.2.0 di Mario Strikers: Battle League Football.

Contenuti supplementari

Aggiunto il personaggio giocabile "Pauline".

Aggiunto il personaggio giocabile "Diddy Kong".

Aggiunto lo stadio "Planetoide".

Aggiunto il set "Barile".

Funzionalità aggiuntive

È stata aggiunta la classifica Striker al menu principale. Competi confrontando in un determinato periodo di tempo la tua abilità individuale con il punteggio abilità, che varia a seconda delle tue prestazioni nelle partite online (eccetto la modalità Giocare contro amici).

In Club Striker è stata aggiunta la possibilità di personalizzare l'aspetto dei tifosi nello stadio da Gestione del club → Stadio → Tifosi.

In Club Striker è stata aggiunta la possibilità di usare le monete per vedere fuochi d'artificio e coriandoli quando segni un gol o vinci una partita. Puoi impostare quest'opzione in Gestione del club → Festeggiamenti.

Generale