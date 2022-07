Mario Strikers: Battle League Football, update 1.1.0 disponibile, aggiunge Daisy e Tipo Timido

Come promesso a inizio settimana, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.0 di Mario Strikers: Battle League Football. L'update introduce i contenuti del Pacchetto 1, tra cui due nuovi personaggi, e apporta una serie di modifiche e correzioni.

Stando alle note ufficiali dell'aggiornamento, che potrete visualizzare al completo a questo indirizzo (al momento sono disponibili solo in lingua inglese), sono stati aggiunti per la gioia dei fan Daisy e Tipo Timido come personaggi giocabili, nonché lo stadio "Desert Ruin" e il set di equipaggiamento "Knight".

Inoltre è stato aumentato il numero di oggetti visualizzati nelle notifiche dello Strikers Club e sono state apportate alcune modifiche e correzioni. In particolare sono state ridotte le probabilità di segnare un goal con un tiro debole dalla lunga distanza, così come quella che appaiano delle stelle se un giocatore sta perdendo per 1 o 2 punti differenza. È stato anche modificato il comportamento della CPU nelle Cup Battles, risolto un problema relativo ai tiri di Waluigi e apportati una serie modifiche al bilanciamento e fix non meglio specificati.

Mario Strikers: Battle League è disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 10 giugno. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.