Offerte Amazon: smart TV OLED Serie C2 con HDMI 2.1, sconto per il modello del 2022

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV LG OLED da 48 pollici della serie C2 con HDMI 2.1, si tratta di un modello del 2022. Lo sconto segnalato è del 20% ovvero di 344€. Il prezzo consigliato per questo modello di smart TV è 1.699€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre ed è un ottima offerta per un modello del 2022. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La smart TV LG C24LA propone uno schermo OLED evo con pixel auto-illuminanti e monta un processore α9 GEN 5 con AI, il più potente sviluppato da LG. Dispone di Dolby Vision IQ con Precision Detail e Dolby Atmos. Per i videogiocatori, questa smart TV offre input lag ridotto e 4 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision. Supporta ovviamente tutte le app per lo streaming video, come Netflix. Il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10.

Smart TV LG OLED da 48 pollici

