Playdate: annunciato un nuovo showcase dedicato alla console con la manovella

Il 7 marzo 2023, alle 18:00 qui in Italia, Panic presenterà tutti gli aggiornamenti in arrivo per Playdate, la sua console portatile con la manovella, durante uno showcase chiamato Playdate Update. Di cosa si parlerà nello specifico?

Il Playdate Update durerà 13 minuti e mostrerà alcuni nuovi giochi in arrivo sulla console, darà aggiornamenti su Catalog (lo store della console curato da Panic) e molto altro ancora. Quindi, se siete tra i possessori di questo peculiare hardware da gioco o se, semplicemente, siete curiosi di tutto ciò che accade nel mondo dei videogiochi, non vi resta che sintonizzarvi sul canale YouTube di Panic e guardare l'evento:

Il Playdate attualmente risulta tutto esaurito nel negozio ufficiale di Panic, dove però è possibile ordinarlo per 179 dollari (solo console) o per 199 dollari (console più cover). Per quanto riguarda la disponibilità, le nuove unità dovrebbero essere disponibili nel 2023, ma non sappiamo quanto occorra aspettare effettivamente per averle.

Ogni Playdate arriva corredato di più di 20 giochi che consentono di provare il suo particolare controller, la manovella. Qui l'elenco dei giochi della prima stagione della console.

Per maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Playdate.