Dead by Deadlight diventerà un film prodotto da Atomic Monster e Blumhouse

Behaviour Interactive ha annunciato di essere al lavoro a un film di Dead by Deadlight, in collaborazione con Atomic Monster e Blumhouse. Non vi è ancora un regista né uno sceneggiatore, quindi probabilmente vi sarà da attendere parecchio. Ulteriori aggiornamenti e sviluppi saranno condivisi "in futuro".

"Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Jason Blum e James Wan, due giganti dell'industria cinematografica horror, per espandere ulteriormente l'universo di Dead by Daylight", afferma Stephen Mulrooney, EVP di Behaviour Interactive. "Atomic Monster e Blumhouse sono i partner ideali per realizzare l'ingresso micidiale di Dead by Daylight sul grande schermo".

"In Dead by Daylight, il team di Behaviour ha creato una lettera d'amore al mondo dell'horror, costruendo un ambiente incredibile, ricco di atmosfera e di cattivi terrificanti - perfetto per un adattamento cinematografico spaventoso", aggiunge James Wan, fondatore e CEO di Atomic Monster. "Siamo grandi fan del gioco in Atomic Monster e siamo entusiasti di collaborare con Blumhouse per portare questo mondo spaventosamente viscerale sul grande schermo".

"Ci sono così tanti fan di Dead by Daylight là fuori e pensiamo che sia imperativo trovare qualcuno che apprezzi e ami questo mondo tanto quanto noi per aiutarci a portare il gioco sul grande schermo", ha detto Blum, riferendosi alla ricerca in corso di regista e sceneggiatore.

"Sappiamo che i nostri partner di Behaviour e Atomic Monster ci aiuteranno a dare vita alla migliore versione di questo gioco".

I produttori sono Wan, Blum e Mulrooney. I produttori esecutivi sono Remi Racine di Behaviour Interactive, Michael Clear e Judson Scott di Atomic Monster, insieme a Ryan Turek di Blumhouse e Russell Binder di Striker Entertainment.

Blumhouse è stata fondata da Jason Blum, produttore di film come Get Out, The Black Phone, Halloween (2018) e altri lungometraggi famosi. Atomic Monster è stata fondata da James Wan, scrittore, regista e produttore di film come Saw, The Conjuring 2, Aquaman e non solo.

Blumhouse ha fondato anche Blumhouse Games, un nuovo editore di indie horror.