Age of Wonders 4: trailer annuncia l'apertura delle prenotazioni

L'editore Paradox Interactive e lo studio di sviluppo Triumph Studios hanno aperto le prenotazioni di Age of Wonders 4 pubblicando contestualmente un nuovo trailer. Chi prenoterà il gioco riceverà i seguenti oggetti bonus:

Sovrano Aric Rex

Set armatura a piastre del leone

Corona di Athlan

Cappa imperiale

Attualmente esistono due edizioni prenotabili di Age of Wonders 4: quella standard, da 49,99€, e quella Premium, da 89,99€ che comprende il gioco base, il primo pass di espansione e alcuni oggetti sbloccabili.

Paradox ha già anche svelato i nomi dei DLC inclusi nell'Expansion Pass, che saranno acquistabili anche a parte: Dragon Dawn (9,99€), Eldritch Realms (19,99€), Empires & Ashes (19,99€) e Prima Fury (9,99€). I contenuti dei DLC non sono ancora stati illustrati.

Il trailer di suo introduce alla storia che sarà raccontata nel gioco e mostra alcune brevi sequenze di gameplay. Inoltre ci ricorda che Age of Wonders 4 sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Alla fine del filmato vengono anche mostrati i contenuti esclusivi per chi prenoterà il gioco.

Governa il reame fantasy dei tuoi sogni in Age of Wonders 4! Esplora magici mondi tutti nuovi nel celeberrimo mix di strategia 4X e combattimento tattico a turni di Age of Wonders. Controlla una fazione che cresce e si evolve mentre espandi il tuo impero a ogni turno.

La pluripremiata serie strategica di Triumph Studios è entrata in una nuova era, portando l'iconica fondazione di imperi, il gioco di ruolo e gli scontri al livello successivo. Il nuovo sistema, incentrato sugli eventi narrativi e sulla personalizzazione del regno, offre un'esperienza rigiocabile all'infinito, in cui ogni partita aggiunge un nuovo capitolo alla tua saga in continua espansione.

I potenti Re stregoni sono tornati nei reami per governare come divinità tra i mortali. Trova e domina i Tomi magici per far evolvere il tuo popolo e preparati a un'epica battaglia che determinerà le ere a venire.