LEGO ha un "grande annuncio" per il Mario Day: data e orario della presentazione

LEGO ha in serbo per noi un "grande annuncio" per il Mario Day, previsto per il 10 marzo 2023. Alle 17:00 sarà possibile seguire una presentazione in diretta tramite la "Lego Super Mario YouTube Premiere" che dovrebbe svelare "contenuti esclusivi e un grande annuncio".

Al momento della scrittura non è chiaro esattamente a cosa faccia riferimento LEGO. Le opzioni sono molteplici: potrebbe essere un nuovo set LEGO Super Mario, così come un prodotto LEGO per Nintendo dal taglio più "premium" o qualsiasi altra cosa. Potrebbe anche essere un videogioco LEGO dedicato ai personaggi Nintendo, per quanto ne sappiamo.

Per ora si tratta solo di speculazioni e non possiamo dare nulla per certo. Possiamo solo attendere che LEGO mandi in onda la propria presentazione, sempre ammesso che i leaker non arrivino prima e ci svelino cosa sarà mostrato durante la diretta del 10 marzo.

LEGO è molto attiva in ambito Nintendo, con vari set legati a Mario. Inoltre, pare che due set LEGO di The Legend of Zelda siano in arrivo, almeno stando a delle foto spuntate online.

Inoltre, Nintendo Switch Mario Bundle sarà lanciato per il giorno di Mario e celebrerà l'arrivo del film.