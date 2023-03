Papers, Please: update 1.4.9 disponibile, passaggio a Unity e vari miglioramenti

Lucas Pope ha annunciato il lancio dell'update 1.4.9 per Papers, Please, che comporta cambiamenti di notevole entità per il particolare gioco indie, a partire da un netto cambio di engine con il passaggio a Unity.

La patch è ovviamente gratuita per chi possiede il gioco, ma rappresenta un fondamentale cambiamento di tecnologia alla base di Papers, Please. I cambiamenti in questo senso non sono molto evidenti, visto lo stile grafico e la natura del gioco in questione, che non puntano certo sulla spettacolarità e i tecnicismi grafici, ma c'è stato un grande lavoro "sotto il cofano".



La simulazione di agente di frontiera si sposta dunque dalla base di Haxe/OpenFL a Haxe/Unity, come spiegato dallo sviluppatore, cosa che dovrebbe risolvere una serie di problemi sistemici che Papers, Please si portava dietro praticamente dal lancio a oggi.

Questo, almeno, per quanto riguarda la versione Steam, a cui si riferiscono le note della versione 1.4.9 pubblicate in queste ore. Oltre al cambio di engine, altri miglioramenti riguardano la correzione di alcuni bug minori e problemi legati a localizzazione, logica, grafica, audio e altro, rilevati in questi anni.

Non ci sono nuovi contenuti per il gioco, con questi che rappresentano sostanzialmente i punti principali dell'aggiornamento 1.4.9:

Passaggio a Unity Engine

Correzione di alcuni piccoli bug

Aggiunte le localizzazioni in coreano, turco e Ceco

Ricordiamo che l'estate scorsa Papers, Please è approdato anche su iOS e Android, espandendone ulteriormente il pubblico potenziale.