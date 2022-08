Papers, Please disponibile da oggi su iPhone, a breve su Android

Papers, Please è disponibile a partire da oggi su iPhone, al prezzo di 4,99€, mentre la versione Android dovrebbe arrivare a breve. C'è anche una nuova edizione per iPad, con aggiornamento gratuito per chi possedeva la conversione del 2014.

Papers, Please - acquista su App Store

Annunciate alcuni giorni fa, le versioni mobile di Papers, Please consentiranno all'ormai iconico titolo di Lucas Pope di raggiungere un pubblico ancora più ampio e diffondere il proprio messaggio di libertà contro ogni dittatura.

Nel gioco ci troveremo infatti a vestire i panni di un ispettore dell'immigrazione nella nazione fittizia di Arstotzka, alle prese con il controllo dei documenti di tutte le persone che vogliono entrare nel paese per scovare eventuali criminali.

Un lavoro che ci consentirà di mantenere la nostra famiglia, ma che man mano diventerà sempre più complicato, quando le politiche di controllo si faranno più stringenti e ci troveremo a dover prendere decisioni difficili.