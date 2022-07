Papers, Please: annunciate le versioni mobile iOS e Android, ecco la data di uscita

Papers, Please, il celebre puzzle game che simula la vita dell'ispettore di un ufficio di immigrazione, è in dirittura d'arrivo anche su smartphone Android e iOS, con data di uscita fissata al 5 agosto, praticamente tra meno di due settimane.

A dare la notizia è stato l'autore del gioco, Lucas Pope, con un post su Twitter con allegato uno scatto del gioco mentre gira su due smartphone. Papers, Please

In Papers, Please vestiremo i panni di un ispettore dell'ufficio immigrazione della nazione fittizia Arstotzka e dovremo controllare scrupolosamente i passaporti di numerosi immigrati, tra i quali si potrebbero nascondere contrabbandieri, spie e terroristi, e decidere quali possono entrare nel paese e quali no. Svolgendo questo compito in maniera corretta e velocemente guadagneremo i soldi necessari per mantenere la famiglia del protagonista di mese in mese, ma con l'avanzare del tempo le linee guida per il controllo degli immigrati diventeranno sempre più stringenti e complicate, alzando gradualmente l'asticella della difficoltà.

Papers, Please è uscito nell'agosto del 2013 su PC Windows e macOS, per poi arrivare nel 2014 su Linux e iPad, mentre nel 2017 è stata pubblicata la versione per PlayStation Vita. Nel 2016 Pope ha annunciato che il gioco ha venduto oltre 1,8 milioni di copie. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Papers, Please.