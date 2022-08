Xbox con Benny blanco, BTS e Snoop Dogg per il primo controller Xbox Series X|S che canta

Una strana iniziativa è emersa dalle pagine di Xbox Wire, con Microsoft che ha collaborato con Interscope Records e vari artisti come benny blanco, Jin, Jimin, BTS e Snoop Dogg per lanciare un nuovo controller per Xbox Series X|S (e Xbox One) in grado di "cantare", per così dire.

Si tratta di un'iniziativa celebrativa per il lancio del singolo "Bad Decisions", e diverrà probabilmente un oggetto da collezione piuttosto raro, vista la tiratura molto limitata di cui farà parte. Il controller è di colore rosso, vi si legge la scritta "Bad Decisions" sulla parte frontale e i nomi di benny blanco, BTS e Snoop Dogg, mentre nella parte posteriore è presente uno speaker.

A quanto pare, il nuovo controller funziona come una periferica standard per Xbox, ma in aggiunta alle funzioni classiche è possibile ascoltare il singolo Bad Decisions direttamente dallo speaker integrato, premendo un tasto e avviando l'opzione collegata.

Non è chiaro se siano previste altre canzoni o solo il singolo in questione, anche se è probabile che il modding possa fare breccia nel controller in questione. Tuttavia, questo verrà distribuito in quantità estremamente ridotte, visto che si potrà vincere solo attraverso un concorso, effettuando il retweet del messaggio riportato qui sotto.



Inoltre, anche Forza Horizon 5 festeggia il lancio del singolo in questione con un veicolo custom in stile dune buggy caratterizzato da una livrea in linea con i colori e lo stile di Bad Decisions, oltre a un codice QR che consente di ascoltare la canzone direttamente presso l'Horizon Festival.