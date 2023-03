Nintendo Switch Mario Bundle sarà lanciato per il giorno di Mario e celebrerà l'arrivo del film

Emerso online il Nintendo Switch Mario Bundle, pensato per festeggiare l'arrivo di Super Mario Bros. il Film. Si tratta di un pacchetto che per 299 dollari offrirà la console standard (quindi non il modello OLED), dei Joy-con colorati di rosso, degli adesivi a tema con il film e uno di tre giochi di Mario da scaricare gratuitamente. Sarà lanciato nel giorno di Mario, quindi il 10 marzo 2023.

Il tre titolo tra i quali scegliere sono Mario Kart 8 Deluxe del 2017, New Super Mario Bros. U Deluxe del 2019 e Super Mario Odyssey del 2017. In effetti sarebbe stato bello se il bundle avesse compreso tutti e tre i giochi, che non sono proprio recentissimi, ma bisogna accontentarsi.

In compenso alcuni giochi di Mario saranno in offerta a 39,99 dollari ciascuno dal 5 all'11 marzo 2023. L'elenco comprende i tre giochi già elencati per il bundle, Mario Party Superstars, Luigi's Mansion 3, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Maker 2 e Yoshi's Crafted World.

Giusto specificare che per adesso non c'è ancora l'ufficialità da parte di Nintendo, ma essendo emersa l'immagine della scatola del bundle ci sono davvero pochissimi dubbi sull'attendibilità della notizia.