Dead Island 2, trailer del gameplay esteso per l'action a base di zombie

Dead Island 2 è stato mostrato da Dambuster Studios e Deep Silver con un lungo trailer del gameplay, della durata di circa 15 minuti, che fa luce sulle meccaniche e la struttura dell'atteso action a base di zombie, in uscita il prossimo 21 aprile.

Presentato alla Gamescom 2022, Dead Island 2 è il frutto di uno sviluppo ripartito più volte da zero, e anche l'attuale versione del gioco ha dovuto pagare dazio in tal senso visto che è stata rinviata in un paio di occasioni, ma ormai ci dovremmo essere e queste sequenze fanno ben sperare.

Nel filmato vestiamo i panni di uno dei personaggi disponibili nella campagna, Dani, che si scontra con diverse tipologie di nemici: dagli zombie standard alle varianti, per passare infine agli alfa, e ognuno di essi è caratterizzato da capacità e comportamenti peculiari, che dovremo memorizzare per riuscire a sconfiggerli più facilmente.

Durante gli scontri è possibile notare la tecnologia di smembramento messa a punto da Dambuster Studios, denominata non a caso FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), con gli zombie che vengono scarnificati e fatti a pezzi a seconda dei colpi che gli vengono inflitti.

Che dire? Le sensazioni che il sistema di combattimento di Dead Island sembra restituire appaiono solide e interessanti, e non c'è dubbio che si tratti di un fattore fondamentale ai fini del successo del gioco che, come detto, sarà disponibile dal 21 aprile su PC, PlayStation e Xbox.