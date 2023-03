Clash: Artifacts of Chaos, un trailer del gameplay mostra cosa accade di notte

La notte non è un momento qualunque in Clash: Artifacts of Chaos, e il nuovo trailer del gameplay pubblicato da ACE Team lo dimostra in maniera inequivocabile. Il nostro personaggio infatti sogna di essere qualcun altro e di andare in giro a combattere, ma cosa accade davvero?

Lo scopriremo fra pochi giorni, il 9 marzo, quando questo interessante action farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox, catapultandoci nel mondo alieno di Zenozoik e mettendoci al comando di un guerriero decisamente distante dai canoni tradizionali. Avete letto il nostro provato di Clash: Artifacts of Chaos?

Fra creature insolite e paesaggi inospitali, dovremo guidare il coraggioso Pseudo mentre cerca di proteggere il piccolo orfano che la malvagia Gemini ha preso di mira per via dei suoi poteri curativi, lanciando le sue truppe all'inseguimento e con l'ordine di non fermarsi di fronte a nulla.

Proprio per questo nel corso della campagna di Clash: Artifacts of Chaos dovremo cercare di aumentare le nostre capacità, apprendere nuove tecniche di combattimento e specializzarci nelle misteriose arti marziali che dominano questo mondo strano e violento.