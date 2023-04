I Guardiani della Galassia 3: le prime recensioni parlano del film MCU più cupo e triste di sempre

Le prime reazioni e recensioni a Guardians of the Galaxy 3 parlando del film dell'MCU, il Marvel Cinematic Universe, più cupo e triste di sempre. Stando al poco che è emerso finora, la pellicola sarà incentrata sul salvataggio di Rocket, con i cattivi principali che dovrebbero essere Adam Warlock e High Evolutionary.

I commenti al film lo descrivono in modo estremamente positivo. Ad esempio Ian Sandwell di Digital Spy lo ha definito "il finale brillante di una brillante trilogia", aggiungendo che è "davvero divertente ed emozionante, con tutti i personaggi che hanno i loro momenti. Il Warlock di Will Poulter è una grande aggiunta, ma il focus è stato giustamente messo sul dare una bella conclusione alla storia dei Guardiani. Mi mancheranno."

Altri parlano di un film molto commovente, come fatto da Rory Cashin di JOE.ie su Twitter: "Posso confermare che ho pianto durante I Guardiani della Galassia Volume 3 e che mi piacerebbe vedere un film monografico di Adam Warlock."

Per Alexander Kardelo di MovieZine niente può preparare gli spettatori alle emozioni che vivranno, in particolare per la storia di Rocket. Altre reazioni dopo la prima europea parlano di un film cupo e sorprendente, come Jesús Agudo di eCartelera, che era partito con molti pregiudizi sul film ma si è dovuto ricredere. Valentina Morillo di EL ESPAÑOL lo ha paragonato ad Avengers: Endgame, definendolo divertente, coinvolgente ed emozionante, nonché una chiusura perfetta per la trilogia: "Il miglior film Marvel da Endgame".

Markus Trutt di FilmStarts ha invitato a portarsi i fazzoletti perché: "Nonostante l'umorismo, I Guardiani della Galassia 3 è probabilmente il film MCU più cupo e triste di sempre, nonché la conclusione perfetta della trilogia di Gunn."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che I Guardiani della Galassia 3 arriverà nei cinema il 3 maggio 2023.