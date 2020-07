Avengers: Endgame, Thanos ha davvero distrutto le Gemme dell'Infinito: Marvel conferma

Avengers: Infinity War è pronto a debuttare su Disney+, e Marvel Studios approfitta dell'occasione per svelare un importante dettaglio circa gli ultimi due film che hanno portato a conclusione il percorso degli Avengers, iniziato così tanti anni fa. Thanos il Titano ha davvero distrutto le Gemme dell'Infinito, così difficoltosamente raccolte, in Avengers: Infinity War prima e Avengers: Endgame poi?

Sì, le ha distrutte davvero. Un dettaglio talmente importante che Marvel Studios ha sentito il bisogno di tornare sulla questione, con la sua conferma: definitiva, tale da porre il punto definitivo sulla vicenda. Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno chiuso la Fase 4 dell'Universo Marvel, e quindi adesso le Gemme dell'Infinito non ci sono più, sono andate ("ridotte in atomi" come amerebbe sottolineare Thanos). Presumibilmente non rivestiranno più alcun ruolo neppure nei prossimi film.

A questo punto è chiaro che, se mai le Gemme dell'Infinito dovessero tornare, infatti, lo farebbero da altri universi spazio-temporali, in modo simile a quanto visto del resto proprio in Avengers: Endgame. Forse, in realtà, è bene che non tornino affatto: così i produttori potranno esplorare nuove idee e forme di intrattenimento. A cominciare dal film The Eternals, che purtroppo slitterà al 2021.

Ecco il simpatico post relativo a Guanto dell'Infinito e Gemme dell'Infinito, che Marvel Studios ha pubblicato su Instagram: un vero fan non può perderselo, ovviamente.