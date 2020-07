Fortnite, la sfida segreta compagni dei coralli permette di ottenere tantissimi punti esperienza

Le sfide segrete di Fortnite sono tornate, anche in occasione della Stagione 3. In questa rapida guida vi aiuteremo a completare compagni dei coralli, una nuova missione che è diventata disponibile giusto nelle ultime ore; non avrete bisogno che di una manciata di minuti di tempo, e forse di qualche tentativo.

Per completare la sfida compagni dei coralli di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 dovrete recarvi a nord della mappa di gioco di Epic Games, su una piccola isoletta diventata disponibile in questi giorni. Si trova in un punto talmente isolato che probabilmente lo avreste ignorato per il resto della stagione, se non vi avessimo parlato della sfida in questione. Per cominciare, dunque, trovate il luogo indicato da questa pratica immagine (nord-ovest). Questa missione, è bene ribadirlo, non compare nell'elenco delle sfide della Settimana 1 e 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.

Ora il vostro compito è quello di accumulare cento unità di legno su questa piccola isoletta; chiaramente fate attenzione ai tanti altri nemici e giocatori che atterreranno qui, mossi dallo stesso fine. Una volta che avrete il materiale richiesto, correte alla piccola arena piena di coralli e interagite con la stessa. In questo modo la arricchirete di nuove strutture e avrete completato automaticamente la missione.

Non è tutto, perché otterrete immediatamente anche ben 25.000 punti esperienza per il pass battaglia a pagamento della Stagione 3, quasi pari ad un intero livello: comodo, non trovate?