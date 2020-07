Death Stranding gira su PC a oltre 100 fps a 4K con una RTX 2080 Ti e DLSS 2.0

Death Stranding gira su PC a oltre 100 fps a 4K utilizzando una scheda video RTX 2080 Ti, regolando le impostazioni grafiche al massimo e attivando la tecnologia NVIDIA DLSS 2.0.

Mostrata giorni fa con un nuovo trailer e qualche immagine inedita, la versione PC di Death Stranding supporta il Deep Learning Super Sampling, la tecnica che utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione pur utilizzandone in realtà una inferiore.

Questo fattore cambia in maniera sostanziale le performance del gioco, com'è possibile vedere nei benchmark in calce: senza DLSS 2.0 Death Stranding gira su di una RTX 2080 Ti a 4K in quality mode (maxato) a 75,7 fps di media, mentre appunto attivando il DLSS 2.0 si passa a 105,5 fps.

In generale la conversione del gioco sembra sia stata ottimizzata molto bene per la piattaforma Windows, e ciò fa ben sperare anche nei confronti di Horizon Zero Dawn, che utilizza lo stesso motore grafico.

Death Stranding sarà disponibile su PC a partire dal 14 luglio.