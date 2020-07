Shadows of the Damned, remaster in arrivo su PC e console next-gen?

Shadows of the Damned potrebbe tornare con una remaster in uscita su PC e console di attuale e prossima generazione, a giudicare da una serie di indizi.

Il primo è la scomparsa del gioco dagli store digitali, dovuta pare al ritorno della proprietà intellettuale nelle mani di Grasshopper Manufacture, il team di sviluppo di Goichi Suda che potrebbe dunque decidere per una rimasterizzazione del divertente action game.

Il secondo l'abbiamo notato tempo fa in Travis Strikes Again: No More Heroes, che vede appunto la comparsa dei personaggi di Shadows of the Damned e nel suo continuo infrangere la quarta parete parla di un ritorno del franchise.

La maniera più facile sarebbe appunto quella di una remaster che porti il gioco su PC, PS4, Xbox One e magari anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, così da farlo conoscere alle nuove generazioni.

Pubblicato nel 2011, Shadows of the Damned non ha fatto impazzire la critica ma si è comunque saputo ritagliare una discreta fetta di appassionati.