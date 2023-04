Dead Island 2: i bonus preordine delle edizioni speciali rimandati all'estate, i fan sono scontenti

Dambuster Studios, autore di Dead Island 2, ha svelato che i bonus preordine delle versioni speciali del gioco d'azione a tema zombie arriverà in estate, senza dare dettagli più precisi. Se avete quindi prenotato il gioco in versione Gold, Deluxe o HELL-A, vi toccherà attendere ancora un po'.

Precisamente, i bonus preordine di Dead Island 2 in versione Gold, Deluxe de HELL-A sono dei pacchetti per i personaggi Amy e Jacob. Per entrambi sono inclusi una skin e delle armi. Potete vederli nelle immagini incluse nel primo tweet poco sotto.

Inizialmente, il team di sviluppo aveva affermato che questi contenuti di Dead Island 2 sarebbero stati disponibili "poco dopo la pubblicazione" del videogioco, ma in un secondo tweet è stato detto che si dovrà attendere fino all'estate, il che significa almeno un paio di mesi.

Ovviamente i fan non sono particolarmente felici della cosa, visto che nell'arco di pochi mesi avranno sicuramente già completato Dead Island 2. Parliamo inoltre di un bonus preordine, quindi il fatto che arrivi ben dopo l'uscita è strano. Sommiamoci anche che si tratta di un contenuto esclusivo per chi ha pagato di più, non qualcosa di gratuito. Probabilmente Dambuster Studios non ha ancora realizzato questi contenuti, anche se sembra strano che ci vogliano mesi per un paio di skin e di armi.

Purtroppo non possiamo farci nulla. Per ingannare la lunga attesa, (ri)leggete la recensione di Dead Island 2.