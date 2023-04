Crystal Dynamics annuncia playtest su un gioco misterioso: è Legacy of Kain?

Crystal Dynamics ha annunciato il prossimo avvio di playtest su un gioco misterioso attualmente in sviluppo, che potrebbe avere a che fare con la serie Legacy of Kain, che potrebbe essere tra le proprietà intellettuali da recuperare presso il team di sviluppo.

Come forse ricorderete, Crystal Dynamics aveva diffuso un sondaggio dedicato a Legacy of Kain, che aveva ricevuto risposte entusiastiche da parte del pubblico, gettando delle ottime basi per un possibile ritorno della serie, attesa ormai da molti anni.

In base a quanto riportato da varie fonti, tra cui PCGamesN, sembra che alcuni degli utenti che hanno preso parte al sondaggio in questione stiano ricevendo inviti per prendere parte a un playtest misterioso, che dovrebbe avvenire a maggio. Pare che questo test sia stato confermato dalla stessa Crystal Dynamics al sito in questione, e che sia veramente previsto tra poco.

Il fatto che gli inviti sembrino collegati al sondaggio diffuso in precedenza fa pensare che il nuovo progetto possa avere a che fare proprio con Legacy of Kain, ma questa è solo una supposizione al momento. Il test dovrebbe essere previsto tra il 3 e il 12 maggio e avverrà in remoto, utilizzando PC o Mac e il gioco evidentemente in cloud, richiedendo peraltro il collegamento attraverso webcam, microfono e Microsoft Teams.

A questo punto non resta che attendere per capire se possano emergere informazioni sulla questione, anche se chiaramente il playtest sarà protetto da NDA. Ricordiamo che Crystal Dynamics ed Eidos Montreal lanceranno 5 giochi entro marzo 2028, con Tomb Raider già confermato e anche Perfect Dark in sviluppo in collaborazione con The Initiative.