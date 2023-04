PlayStation Studios ha un nuovo capo della strategia di sviluppo: Angie Smets di Guerrilla Games

Angie Smets, fino a oggi la direttrice di Guerrilla Games, è stata promossa a capo della strategia di sviluppo dei PlayStation Studios. La Smets era da venti anni dentro Guerrilla, dove aveva ricoperto diversi ruoli, tra i quali quello di produttrice esecutiva.

Leggiamo cosa ha scritto la Smets nel messaggio di addio: "Questi ultimi due decenni in Guerrilla sono stati un sogno assoluto. Mi sento privilegiata di aver lavorato a fianco di alcune delle persone più intelligenti e più cool del settore. Sono così grata per tutto ciò che ho imparato insieme a loro. Abbiamo raggiunto così tanto come squadra e sono incredibilmente orgogliosa di tutti i giochi che abbiamo lanciato insieme.

Un ringraziamento speciale a Jan-Bart van Beek e Michiel van der Leeuw. Sembra solo ieri che stavamo cercando di capire come fare e lanciare il primo Killzone. Non immaginavamo che avremmo finito per guidare Guerrilla insieme. Siete diventati come fratelli per me e non c'è modo di ringraziarvi abbastanza. Mi mancherete molto."

Guerrilla ha anche annunciato il nuovo team dirigenziale: Joel Eschler (Studio Director e Production Director), Hella Schmidt (Studio Director e General Manager), Jan-Bart van Beek (Studio Director e Art Director). Michiel van der Leeuw sarà invece il Technical Director e si concentrerà nel futuro e nelle strategie legate al Decima Engine.