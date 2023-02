Crystal Dynamics ed Eidos Montreal lanceranno 5 giochi entro marzo 2028

I programmi di Embracer Group sono già particolarmente ricchi, come abbiamo visto, e all'interno di questi figurano anche 5 giochi in arrivo entro marzo 2028 solo per quanto riguarda Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, tra i team più in vista della galassia Embracer.

Abbiamo visto che il publisher ha intenzione di pubblicare 19 giochi tripla A entro marzo 2026, ma restringendo la visione a Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, emerge più precisamente la presenza di 5 titoli di grosso calibro in arrivo da parte del due team entro marzo 2028. Si tratta di giochi considerati tripla A, che per il CEO Lars Wingefors sono progetti affidati a team di più di 100 persone impiegate a tempo pieno su questi, nella definizione che ha dato di questa categoria di giochi.

Ovviamente non sappiamo precisamente di cosa si tratti, ma almeno due giochi sono già stati annunciati, dunque su questi possiamo essere sicuri: si tratta di Perfect Dark, attualmente sviluppato in collaborazione da Crystal Dynamics e The Initiative per Microsoft, e del nuovo Tomb Raider che verrà pubblicato da Amazon.

Per quanto riguarda gli altri tre, possiamo solo fare delle congetture: almeno uno potrebbe essere un Deus Ex, visto che Eidos e la stessa Embracer avevano dimostrato grande interesse per il ritorno della serie sulle scene, dopo che Square Enix l'aveva invece riposta in archivio, ma se si trattasse di IP già note ci potrebbe essere spazio anche per Thief o Legacy of Kain.

Nel frattempo, abbiamo visto che Crystal Dynamics ha annunciato la chiusura del supporto per Marvel's Avengers, che avverrà a settembre 2023.