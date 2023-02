Game Pass: editore proverà a metter tutti i suoi giochi nel servizio, perché garantisce il successo

Mike Rose, fondatore e capo dell'editore No More Robots, ha dichiarato che di suo proverà a portare tutti i suoi giochi su Game Pass, così da avere il successo garantito e togliere un peso da dosso agli sviluppatori.

Rose ha esordito affermando una verità molto semplice: i giocatori non capiscono come funziona il Game Pass e l'industria dei videogiochi in generale, partendo da Descenders, titolo con cui svelò gli effetti benefici del servizio di Microsoft sui ricavi dei prodotti indipendenti.

Rose: "Ogni volta che nelle notizie leggo del Game Pass, le mie ricerche su Descenders si riempiono di menzioni, con gente di entrambe le fazioni che prova a spiegare perché il gioco sia la prova di ciò che afferma sul Game Pass. Ogni volta capisco che i giocatori non capiscono nulla di come funzionano i videogiochi."

Questa semplice constatazione del vero, quasi pleonastica, nasce invece dall'opinione esattamente cotraria di Rose, che invece vede il Game Pass come un'ancora di salvezza: "Tutto ciò che posso dire è che il nostro obiettivo è di portare sul Game Pass ogni singolo gioco che pubblicheremo. Facendolo ne assicureremo il successo e toglieremo un grande peso da dosso agli sviluppatori. Ma vi prego giocatori, continuate a dirci perché farlo è negativo per noi."

In effetti viene sa sorridere nel vedere un editore che afferma di trarre benefici dalla pubblicazione sul Game Pass, consigliato di fare il contrario da gente che al massimo ha pubblicato qualche foto su Instagram. Su internet funziona così.