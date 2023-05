Warhammer MMO: un nuovo gioco online in sviluppo da Jackalyptic Games e NetEase

C'è un nuovo MMO di Warhammer in sviluppo presso il team Jackalyptic Games, precedentemente noto come Jackalope Games, studio indipendente ma finanziato dal colosso cinese NetEase, con base ad Austin, in Texas.

Il team è stato fondato da Jack Emmert, un veterano dell'industria videoludica che ha una lunga carriera proprio nel genere MMORPG, dunque si ritrova a lavorare in un ambito nel quale si muove con notevole sicurezza. Dopo aver fondato Cryptic Studios e aver lavorato qui a City of Heroes, Star Trek Online e Neverwinter, Emmert si è poi spostato presso Daybreak Games dove ha preso parte allo sviluppo di DC Universe Online.

Insomma, gli MMO sembrano essere praticamente il pane quotidiano del capo di Jackalope Games, dunque non stupisce il fatto che a questi sia stato affidato la guida dello sviluppo di un gioco online su Warhammer, il cui potenziale è notevole, considerando la celebrità raggiunta dal franchise in questione.

Non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, anche perché il progetto sembra essere ancora nelle fasi iniziali, forse in pre-produzione, ma dovrebbe trattarsi di un gioco di notevoli dimensioni, considerando anche l'ampiezza della proprietà intellettuale coinvolta.

Non è, peraltro, l'unico MMO di Warhammer in sviluppo: Nexon ha infatti annunciato un RPG multiplayer PvE chiamato Warhammer: Age of Sigmar che dovrebbe rientrare in tale ambito.