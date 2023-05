The Outlast Trials disponibile su PC in early access, ecco il trailer di lancio

The Outlast Trials da ora è disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store in early access. Per festeggiare, gli sviluppatori di Red Barrels hanno pubblicato il trailer di lancio del loro survival horror multiplayer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

The Outlast Trials si propone come un survival horror in prima persona ambientato durante la Guerra Fredda. I giocatori vestono i panni di pazienti volontari che si sottopongono agli oscuri e spietati test della Murkoff Corporation, che metteranno alla prova la moralità e la sanità mentale dei personaggi.

Come i precedenti capitoli della serie anche stavolta dovrete correre a perdifiato, nascondervi e muovervi di soppiatto nel tentativo di sopravvivere e ottenere quanti più documenti possibili della società che ha commissionato gli esperimenti in modo da smascherare le loro pratiche immorali sui pazienti. Non si tratta di un sequel diretto dei precedenti giochi della serie Outlast e propone anzi un'inedita modalità cooperativa per quattro giocatori.

Se volete saperne di più, giusto oggi abbiamo pubblicato il nostro provato di The Outlast Trials, in cui Gianluca Musso afferma:

"Non c'è che dire, Red Barrels andava incontro a tantissime insidie sviluppando un survival horror cooperativo a quattro giocatori, e sebbene permangano alcuni dubbi sulla quantità dei contenuti e sull'accuratezza dell'IA, la buona notizia è che The Outlast Trials è spaventoso esattamente quanto i primi due capitoli, conquista non facile da raggiungere in questo nuovo contesto a quattro giocatori. Lo studio dovrà limarne i difetti e ampliarne la portata se vuole attaccare una nicchia di mercato che ha dimostrato di poter regalare tante soddisfazioni, ma la sua nuova fatica può essere goduta anche in questo stato, specialmente dai i fan della serie, che qui troveranno quello che hanno sempre cercato negli Outlast: terrore, violenza e tanta angoscia."