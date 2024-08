Star Wars Outlaws a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vediamo come gira il gioco Ubisoft

Il solito ElAnalistaDeBits è stato tra i primi a pubblicare un video confronto fra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S di Star Wars Outlaws, cercando di far emergere alcune differenze tra queste che, tuttavia, per il momento si dimostrano piuttosto piccole a marginali.

Con l'uscita di Star Wars Outlaws alle porte, non poteva mancare il classico video confronto fra le varie versioni del gioco Ubisoft, in questo caso per quanto riguarda PC, PS5 e Xbox Series X|S , ovvero la panoramica completa su tutte le piattaforme in cui è presente il titolo.

Le varie modalità di visualizzazione

Non sembrano esserci differenze marcate tra le console maggiori, ovvero PS5 e Xbox Series X, mentre ovviamente vari compromessi sono stati adottati per quanto riguarda Xbox Series S, con la versione PC che chiaramente può librarsi verso i livelli più alti di qualità grafica.

Non si tratta ancora di un'analisi molto approfondita, ma intanto è possibile farsi un'idea generale di come il titolo giri su tutte le piattaforme.

Sia PS5 che Xbox Series X offrono tre modalità di visualizzazione con Qualità, Performance e Favour Quality che rappresenta una modalità bilanciata, mentre Xbox Series S ha solo l'impostazione qualità a 30 fps.

La modalità Qualità va a 30 fps e dà la priorità alla risoluzione e alla qualità grafica in generale, mentre la Performance abbassa quest'ultima per favorire le prestazioni, andando a 60 fps. L'analisi non rileva particolari problemi in termini di performance, ma mostra alcune differenze tra le impostazioni.

In sostanza, tra le modalità in questione cambia soprattutto la distanza visiva e la quantità di dettagli visibili, con Xbox Series X che, in generale, sulle diverse modalità dimostra avere un vantaggio in termini di risoluzione, mediamente più alta rispetto a PS5 secondo lo youtuber.

La modalità intermedia è dedicata esclusivamente ai display che supportano i 120 fps e offre 40 frame al secondo con un lieve abbassamento della risoluzione rispetto alla modalità Qualità, presentandosi come un buon compromesso.