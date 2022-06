My Hero Academia: il cosplay di Midnight da blood.raven è da dominatrice

My Hero Academia torna a ispirare un'altra interpretazione affascinante, in questo caso con un cosplay di Midnight da parte di blood.raven che risulta davvero molto fedele al personaggio originale, con il suo tipico aspetto da dominatrice.

Il personaggio in questione è molto particolare: Nemuri Kayama è una Pro Hero e insegnante dell'istituto Yuei, ma è nota soprattutto come Midnight, la "Hero vietata ai minori", proprio per il suo atteggiamento e il costume utilizzato, che ricorda quello di una mistress sado-maso, o qualcosa del genere.

Donna giocosa e civettuole, come viene descritta negli annali di My Hero Academia, svela però il suo lato sadico una volta entrata in combattimento e liberato il suo potere: il suo Quirk è "Profumo del Sonno" e consente di addormentare le persone vicine emanando un aroma che induce al sonno.

Sia per gli effetti che per il modo in cui questo potere agisce, il quale risulta avere effetto soprattutto contro i maschi, anche questa particolare caratteristica rientra nel personaggio di "dominatrice di uomini", cosa che viene rimarcata anche dalla forma del costume e dall'uso della frusta come arma principale, insieme ai ventagli.

Il costume e l'atteggiamento generale di Midnight vengono replicati in maniera molto convincente da blood.raven in questo set di foto che potete vedere qui sotto, incarnando il personaggio in maniera davvero convincente.