Starfield: la main quest durerà 30-40 ore, più grande dei giochi Bethesda precedenti

Varie informazioni su Starfield sono emerse in seguito alla presentazione del gioco all'Xbox & Bethesda Showcase 2022, tra l'evento Extended e varie interviste a Todd Howard sul nuovo e colossale RPG in sviluppo per PC e Xbox, come il fatto che la quest principale durerà 30-40 ore, presentandosi più grande di quelle che caratterizzavano i giochi precedenti di Bethesda.

In base a quanto riferito da Howard, dunque, la main quest avrà una durata maggiore di circa il 20% rispetto a quanto visto in alcuni giochi precedenti da parte della medesima compagnia, attestandosi probabilmente fra le 30 e 40 ore se ci si dedica esclusivamente alle tappe principali della storia, senza sviare un minimo dal percorso.

Ovviamente, chiunque conosca i giochi Bethesda sa bene come questa informazione conti relativamente per quanto riguarda poi la durata effettiva del gioco: la caratteristica di questi titoli è infatti la possibilità di esplorare liberamente un'ambientazione aperta ed estremamente ampia, ed è in questa esplorazione e nelle quest secondarie che si investe la maggior parte del tempo.

Considerando che Starfield ha anche 1000 pianeti da esplorare, possiamo immaginare che le deviazioni dalla main quest saranno ancora più presenti e pressanti nel gioco, cosa che probabilmente porterà con una certa facilità ad affondare centinaia di ore in quell'universo, per chi è già portato ad immedesimarsi.

In ogni caso, sapere che anche la quest principale ha una certa consistenza in termini di ore, significa che anche coloro che tendono a non voler sgarrare dalle tappe della storia avranno un po' di tempo da impiegare nel gioco. Abbiamo visto inoltre che Starfield ha dialoghi in prima persona e che la creazione di personaggi si ispira allo studio del DNA.