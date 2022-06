Starfield: la creazione dei personaggi si ispira allo studio dei frammenti di DNA

Come indicato tramite Reddit, il sistema di creazione dei personaggi di Starfield - il nuovo gioco di ruolo di Bethesda da poco presentato - pare basarsi sul sistema di analisi del DNA, precisamente delle linee di elettroforesi su gel.

Come spiegato dall'autore del post su Reddit, realizzare una elettroforesi su gel "permette di separare tutti i diversi frammenti del DNA per grandezza. Si mette il DNA in un grosso blocco di gelatina e si fa passare una corrente elettrica attraverso di esso. Poiché il DNA è naturalmente carico negativamente, viene respinto dalla carica elettrica negativa a un'estremità e attratto dalla carica elettrica positiva all'altra estremità."

"Per questo motivo, il DNA inizia a muoversi attraverso la gelatina, ma il DNA più lungo si muove più lentamente perché rimane intrappolato nei pori della gelatina (grande = lento, piccolo = veloce). Alla fine, nella gelatina si ha un gradiente di campioni di DNA separati per dimensione, con il DNA più lungo a un'estremità e il DNA più piccolo all'altra."

"Questa procedura viene utilizzata in tutti i tipi di esperimenti di biologia molecolare, ma anche per il sequenziamento del DNA. È quindi logico che per gli aspetti genetici del vostro personaggio... questo sia il cursore [per la selezione delle caratteristiche fisiche]."

Non sappiamo se i menù di Starfield siano realizzati con accuratezza scientifica o siano solo stilisticamente ispirati a quel tipo di procedura di campionamento del DNA. In ogni caso, si tratta di un interessante dettaglio.

Abbiamo inoltre scoperto che la Terra potrebbe essere uno dei pianeti presenti in Starfield.