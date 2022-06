Fire Emblem: dettagli sul nuovo gioco della serie principale da un insider, annuncio imminente?

Emily Rogers, insider piuttosto nota nel panorama Nintendo, ha svelato i primi presunti dettagli sul nuovo gioco della serie principale di Fire Emblem, che a quanto pare potrebbe essere annunciato a breve e debuttare nei negozi prima del previsto.

Stando alle informazioni condivise dalla Rogers su Famiboards, il prossimo Fire Emblem sarà un gioco inedito e non un remake, quindi con una storia nuova di zecca. Il titolo è stato realizzato in collaborazione con Gust, studio di Koei Tecmo autore della serie JRPG Atelier, che ha "fortemente assistito" il team di Intelligent System per il comparto grafico e lo stile visivo. A proposito, pare che il comparto tecnico farà dei passi in avanti concreti rispetto a Fire Emblem: Three Houses.

La Rogers inoltre afferma che il gioco era entrato in produzione originariamente per celebrare il 30° anniversario della serie Fire Emblem (avvenuto nel 2020) e che i lavori sono stati completati da oltre un anno, il che significa che potrebbe essere pronto al lancio nei negozi in qualsiasi momento.

Fire Emblem

Emily Rogers, infine, afferma che il protagonista principale ha come madre un drago ed è caratterizzato da una acconciatura blu e rossa. Nel gioco pare sarà presente una nuova meccanica che permetterà di aggiungere alla propria squadra i personaggi dei Fire Emblem passati.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le molle indiscrezioni simili, in quanto non confermate. Per scoprire la verità tuttavia forse non dovremmo attendere a lungo, dato che secondo Alanah Pierce il prossimo Nintendo Direct è in programma per il 29 giugno.