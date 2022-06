The Last of Us Parte I appare nella pagina di PS Plus: sarà una Prova a tempo al D1?

Nella giornata di ieri, il nuovo PS Plus di PlayStation è stato reso disponibile negli USA e, come notato da un utente di Reddit, è apparsa un'immagine che mostra The Last of Us Parte I nella pagina del servizio. Cosa può voler dire?

The Last of Us Parte I nella pagine di PS Plus

La prima ipotesi dei giocatori su Reddit è che The Last of Us Parte I sarà parte delle Prove a tempo disponibili per gli abbonati di PS Plus Premium. Anche noi ci sentiamo di concordare con questa possibilità, senza però escludere la possiblità che l'immagine non abbia in realtà alcun significato.

Di certo, possiamo escludere che The Last of Us Parte I sia incluso sin dal D1 come gioco di PS Plus Extra, in quanto Sony ha più che confermato che le esclusive first party non arriveranno sul servizio all'uscita.

Ricordiamo che le Prove a tempo sono una funzione esclusiva di PS Plus Premium: si tratta di una versione "demo" con una durata limitata, che permette di giocare al videogame e, in caso di acquisto, di proseguire con il proprio salvataggio e con i trofei guadagnati fino a quel momento. Horizon Forbidden West e Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri sono parte delle Prove a tempo, quindi non è affatto impossibile che anche The Last of Us Parte I lo diventi.

Per ora si tratta però solo di speculazioni: dobbiamo attendere conferme o smentite da parte di Sony. Infine, segnaliamo che The Last of Us Part I Firefly Edition è già esaurita, in poche ore.