Call of Duty: Modern Warfare 2, data della beta forse svelata da Amazon

Come segnalato da Tom Henderson, la pagina di Call of Duty: Modern Warfare 2 su Amazon.com è stata aggiornata, svelando il possibile giorno di inizio dell'open beta in programma prima del lancio del gioco, a quanto pare fissato per il 15 agosto 2022 o nei giorni immediatamente successivi.

Come possiamo vedere nell'immagine del tweet qui sotto, la pagina afferma che preordinando Call of Duty: Modern Warfare 2 entro il 15 agosto per qualsiasi piattaforma verrà garantito l'accesso anticipato alla open beta, con i codici che verranno inviati lo stesso giorno.

"Preordina Call of Duty: Modern Warfare 2 per qualsiasi piattaforme entro il 15 agosto 2022 per sbloccare l'acceso anticipato alla Open Beta", recita la descrizione di Amazon.com. "Il prodotto deve essere venduto e spedito da Amazon. I codici verranno inviati il 15 agosto"

Come sappiamo gli utenti PlayStation avranno diritto ad accedere con maggiore anticipo alla beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 rispetto agli altri. Dunque supponiamo che il 15 agosto o nei giorni immediatamente successivi inizierà l'early access della beta su PS5 e PS4, seguito da quello per chi ha preordinato il gioco sulle altre piattaforme e infine verrà resa disponibile per tutti senza limitazioni di sorta.

In ogni caso per avere la conferma precisa delle date della beta non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Activision Blizzard.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Durante il Summer Game Fest 2022 è stato presentato un lungo video gameplay della campagna single player del titolo Infinity Ward.